Ведущий Fox News Карлсон сравнил посетившего США Зеленского с менеджером стриптиз-клуба

Ведущий американского телевизионного канала Fox News Такер Карлсон сравнил украинского президента Владимира Зеленского, который посетил Соединенные Штаты, с менеджером стриптиз-клуба.
«Приезжает Зеленский, одетый как менеджер стриптиз-клуба, и начинает требовать деньги», — отметил Карлсон.
Журналист удивился тому, что украинского лидера «никто не выгнал». По словам Такера Карлсона, наоборот, «все заискивают» перед Зеленским и «вручают ему еще больше миллиардов».
Как сообщалось ранее сегодня, спикер российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявила, что поддержка киевской стороны Западом свидетельствует о его настрое на длительное противостояние с Москвой.