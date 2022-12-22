Ведущий Fox News Карлсон сравнил посетившего США Зеленского с менеджером стриптиз-клуба

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22 декабря 2022, 12:58

Ведущий Fox News Такер Карлсон, Billy Bennight / globallookpress.com

Ведущий американского телевизионного канала Fox News Такер Карлсон сравнил украинского президента Владимира Зеленского, который посетил Соединенные Штаты, с менеджером стриптиз-клуба.

«Приезжает Зеленский, одетый как менеджер стриптиз-клуба, и начинает требовать деньги», — отметил Карлсон.

Журналист удивился тому, что украинского лидера «никто не выгнал». По словам Такера Карлсона, наоборот, «все заискивают» перед Зеленским и «вручают ему еще больше миллиардов».

Как сообщалось ранее сегодня, спикер российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявила, что поддержка киевской стороны Западом свидетельствует о его настрое на длительное противостояние с Москвой.