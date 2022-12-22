Захарова: поддержка Украины Западом говорит о том, что он настроен на длительное противостояние с Россией

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22 декабря 2022, 12:41

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, MFA Russia / globallookpress.com

Поддержка киевской стороны Западом свидетельствует о том, что он настроен на длительное противостояние с Российской Федерацией. С соответствующим заявлением, как информирует ТАСС, выступила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

«Коллективный Запад настроен на длительное противостояние с Россией», — отметила Захарова.

По ее словам, об этом говорят факты поддержки Украины западными государствами.

Москва с 24 февраля осуществляет специальную военную операцию. Как сообщалось ранее в четверг, председатель Госдумы Вячеслав Володин высказал мнение, согласно которому Украина в течение 30 постсоветских лет превратилась в географическое наименование.