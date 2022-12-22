Захарова: поддержка Украины Западом говорит о том, что он настроен на длительное противостояние с Россией

Поддержка киевской стороны Западом свидетельствует о том, что он настроен на длительное противостояние с Российской Федерацией. С соответствующим заявлением, как информирует ТАСС, выступила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.
«Коллективный Запад настроен на длительное противостояние с Россией», — отметила Захарова.
По ее словам, об этом говорят факты поддержки Украины западными государствами.
Москва с 24 февраля осуществляет специальную военную операцию. Как сообщалось ранее в четверг, председатель Госдумы Вячеслав Володин высказал мнение, согласно которому Украина в течение 30 постсоветских лет превратилась в географическое наименование.