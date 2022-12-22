Володин: Украина за 30 лет после распада Советского Союза превратилась в географическое наименование

Украина в течение 30 постсоветских лет превратилась в географическое наименование. Соответствующую точку зрения, как информирует РИА Новости, озвучил председатель нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин.
«Украина буквально за 30 лет после распада Советского Союза превратилась в географическое наименование, (ее) история переписана, память предана, вера растоптана, культура разрушена», — отметил, в частности, Володин.
По словам спикера, «в итоге страны не стало».
Как сообщалось ранее сегодня, Вячеслав Володин указал на то, что начало специальной операции Москвы на Украине предотвратило катастрофу и защитило миллионы россиян и соотечественников.