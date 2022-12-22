Спикер Госдумы Володин: начало спецоперации на Украине предотвратило катастрофу и защитило миллионы россиян и соотечественников

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22 декабря 2022, 12:13

Председатель Госдумы России Вячеслав Володин, Kremlin Pool / globallookpress.com

Начало специальной операции на Украине предотвратило катастрофу и защитило миллионы россиян и соотечественников. С соответствующим заявлением, как передает ТАСС, выступил Вячеслав Володин, председатель Государственной Думы.

По словам спикера, процитированного информационным агентством, начало спецоперации «стало единственным правильным решением для обеспечения безопасности страны».

«Оно предотвратило катастрофу, защитило миллионы наших граждан и соотечественников», — также отметил Володин.

Как сообщалось ранее в четверг, сенатор Константин Косачев указал, что у Москвы есть полное право рассматривать будущую поставку киевской стороне американских комплексов Patriot в качестве шага к прямому вовлечению Вашингтона в конфликт.