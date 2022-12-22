Косачев: Россия имеет полное право рассматривать будущую поставку Украине ЗРК Patriot как шаг к прямому вовлечению США в конфликт

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22 декабря 2022, 11:43

Заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев, Pavel Kashaev / globallookpress.com

У Российской Федерации есть полное право рассматривать будущую поставку Украине американских зенитных ракетных комплексов Patriot в качестве шага к прямому вовлечению Соединенных Штатов в конфликт. На это указал в своем Telegram-канале Константин Косачев, заместитель председателя верхней палаты парламента РФ.

По словам отечественного сенатора, «что бы ни утверждал президент США про оборонительное оружие, мы имеем полное право рассматривать эту поставку как еще один весомый шаг по прямому вовлечению Америки в этот конфликт».

«Лучше не проверять, где эти шаги перейдут в качество», — также написал Косачев.

Москва с 24 февраля осуществляет специальную военную операцию. Как сообщалось ранее сегодня, издание The Washington Post отметило, что украинский лидер Владимир Зеленский не смог добиться главной цели посещения Вашингтона — обещания «более мощных вооружений» для попытки «серьезного наступления».