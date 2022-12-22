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22 декабря 2022, 10:51

Президент Украины Владимир Зеленский, Chris Kleponis / globallookpress.com

Украинский лидер Владимир Зеленский не смог добиться главной цели посещения Соединенных Штатов — обещания американской стороной «более мощных вооружений» для попытки «серьезного наступления». На это, как передает РИА Новости, указало издание The Washington Post (WP).

«Washington Post: Зеленский не добился главной цели своего визита в Вашингтон —обещания "более мощных вооружений" для попытки совершить в новом году "серьезное наступление", его позиции не во всем совпадали с видением Байдена», — говорится в публикации, которая появилась в Telegram-канале российского информационного агентства.

Как сообщалось ранее сегодня, бывший украинский парламентарий Илья Кива выступил с утверждением, согласно которому Владимир Зеленский решил провести рождественские каникулы в своем имении под Лондоном.