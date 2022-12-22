Экс-депутат Рады Кива: украинский лидер Зеленский решил провести рождественские каникулы в своем имении под Лондоном

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22 декабря 2022, 10:40

Президент Украины Владимир Зеленский, Oliver Contreras - Pool via CNP / globallookpress.com

Глава Украины Владимир Зеленский решил провести рождественские каникулы в своем имении, которое находится под Лондоном. Соответствующее утверждение высказал бывший депутат Верховной Рады Илья Кива.

«Зеленский принял решение провести рождественские каникулы в своем имении под Лондоном, в теплом кругу семьи, сообщил источник из ОП (офис президента Украины — АН)», — говорится в публикации, которая появилась в Telegram-канале Кивы.

Как сообщалось ранее в четверг, Владимир Зеленский, выступая перед представителями Конгресса США, сделал заявление, что он не будет просить американских военнослужащих сражаться вместо украинских.