Зеленский, выступая перед Конгрессом США, заявил, что не будет просить американских военных сражаться вместо украинских

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22 декабря 2022, 09:06

Президент Украины Владимир Зеленский, Cliff Owen - CNP / globallookpress.com

Президент Владимир Зеленский, выступая перед Конгрессом Соединенных Штатов, сделал заявление, что он не будет просить американских военнослужащих сражаться вместо украинских. Об этом информирует ТАСС.

«Мы не будем просить американских военных биться вместо нас, сражаться. Я хочу заверить вас, что украинские военные могут управлять американскими танками прекрасно. И самолетами тоже», — процитирован Зеленский в публикации, которая размещена в Telegram-канале отечественного агентства.

Москва с 24 февраля проводит специальную военную операцию. Как сообщалось ранее в четверг, политический эксперт Сергей Марков, высказываясь об атаке подконтрольных Киеву сил по гостинице в столице ДНР, приведшей к ранению экс-главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина, выразил мнение, что террористическое государство Украина следует ликвидировать.