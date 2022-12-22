Политолог Марков об ударе по гостинице в Донецке, где был ранен Рогозин: террористическое государство Украина нужно уничтожить

Отечественный политолог Сергей Марков, комментируя удар киевских военных по гостинице в Донецке, где был ранен бывший глава корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин, отметил, что террористическое государство Украина необходимо уничтожить. Соответствующая публикация появилась в Telegram-канале эксперта.
«Украина, без сомнения, превращена сейчас в террористическое государство. Это террористическое государство должно быть уничтожено, а население Украины должно быть освобождено», — написал, в частности, Марков.
Ранее сегодня сообщалось, что украинский лидер Владимир Зеленский после переговоров в Вашингтоне с главой Белого дома Джо Байденом сделал заявление о своей неготовности к компромиссам ради достижения «справедливого мира».