Зеленский после встречи с Байденом в США заявил о неготовности к компромиссам ради достижения «справедливого мира»

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22 декабря 2022, 08:36

Президент Украины Владимир Зеленский, Oliver Contreras - Pool via CNP / globallookpress.com

Украинский президент Владимир Зеленский после встречи с главой Белого дома Джо Байденом в Соединенных Штатах сделал заявление о своей неготовности к компромиссам ради достижения «справедливого мира». Об этом информирует ТАСС.

«Владимир Зеленский после встречи с Джо Байденом в Вашингтоне заявил о неготовности к компромиссам для достижения "справедливого мира"», — говорится в публикации, которая размещена в Telegram-канале отечественного агентства.

По словам украинского лидера, он не может поступиться территориальной целостностью и суверенитетом бывшей советской республики.

Москва с 24 февраля осуществляет специальную операцию на Украине. Ранее на текущей неделе российский президент Владимир Путин указал на то, что в настоящий момент против страны используется военный потенциал практически всех государств, входящих в НАТО.