Президент Путин: сегодня против России используется военный потенциал практически всех стран НАТО

Аргументы Недели → Политика 13+

21 декабря 2022, 15:10

Президент России Владимир Путин, Mikhail Metzel/Kremlin Pool / globallookpress.com

В настоящий момент против Российской Федерации используется военный потенциал практически всех государств, которые входят в Североатлантический альянс. Соответствующее заявление, как информирует Telegram-канал «RT на русском», сделал президент РФ Владимир Путин.

«Сегодня против России используется военный потенциал практически всех стран НАТО, заявил Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны», — говорится в публикации, которая появилась в TG-канале.

Москва с 24 февраля осуществляет специальную военную операцию. Как сообщалось ранее в среду, помощник чеченского лидера Апти Алаудинов указал на то, что Вооруженные силы Украины отказываются наступать на ЛНР после ряда поражений.