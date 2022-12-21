Помощник Кадырова Алаудинов: войска Украины отказываются наступать на ЛНР после ряда поражений

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21 декабря 2022, 14:04 Источник: Telegram-канал ТАСС

Украинские военные, Sandro Maddalena / globallookpress.com

Вооруженные силы Украины отказываются наступать на Луганскую народную республику после ряда поражений. На это, как передает ТАСС, указал Апти Алаудинов, помощник чеченского лидера Рамзана Кадырова.

«ВСУ отказываются наступать на ЛНР после ряда поражений, сообщил командир спецназа "Ахмат", замкомандующего 2-м армейским корпусом Народной милиции ЛНР Апты Алаудинов», — говорится в публикации, которая размещена в Telegram-канале отечественного информационного агентства.

По словам Алаудинова, в ходе боевых действий «ежедневно выбивается огромное количество противника».

Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию. Как сообщалось ранее сегодня, венгерский премьер-министр Виктор Орбан высказал мнение о том, что для урегулирования украинского конфликта необходимы переговоры между Москвой и Вашингтоном.