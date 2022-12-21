Премьер Венгрии Орбан: для урегулирования конфликта на Украине нужны переговоры России и США

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21 декабря 2022, 13:48

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, Britta Pedersen / globallookpress.com

Для урегулирования украинского конфликта нужны переговоры Российской Федерации и Соединенных Штатов. Соответствующую точку зрения, как информирует Telegram-канал «RT на русском», выразил Виктор Орбан, руководитель венгерского правительства.

«Для урегулирования конфликта на Украине требуются переговоры между Россией и США, утверждает премьер-министр Венгрии Орбан», — указывается в публикации, которая размещена в TG-канале.

Москва с 24 февраля осуществляет специальную военную операцию. Как сообщалось ранее в среду, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что у Кремля нет позитивных ожиданий от визита главы Украины Владимира Зеленского в Вашингтон.