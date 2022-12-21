Песков: у Кремля нет позитивных ожиданий от визита президента Украины Зеленского в США

Аргументы Недели → Политика 13+

21 декабря 2022, 12:54

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, Kremlin Pool / globallookpress.com

У Кремля нет позитивных ожиданий от визита президента Украины Владимира Зеленского в Соединенные Штаты. Соответствующее заявление, как информирует ТАСС, сделал Дмитрий Песков, пресс-секретарь главы Российской Федерации.

«У Кремля нет позитивных ожиданий от поездки Зеленского в Вашингтон», — процитирован Песков в публикации, размещенной в Telegram-канале отечественного агентства.

Пресс-секретарь также указал, что российское министерство обороны принимает все возможные меры по выправлению крайне сложной ситуации, сложившейся на территории Донецкой народной республики.

Как сообщалось ранее в среду, Дмитрий Песков отметил, что Кремль не раскрывает местоположение штаба специальной военной операции, который президент Владимир Путин посетил на прошлой неделе.