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21 декабря 2022, 12:45

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, Kremlin Pool / globallookpress.com

Кремль не раскрывает местоположение штаба специальной военной операции, который президент России Владимир Путин посетил на прошлой неделе. С соответствующим заявлением, как передает ТАСС, выступил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Кремль не раскрывает местоположение штаба спецоперации, который посещал Путин 16 декабря», — процитирован Песков в публикации, которая появилась в Telegram-канале отечественного информационного агентства.

Также пресс-секретарь рассказал, что российский лидер не планирует проводить встречу с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси 22 декабря.

Как сообщалось ранее сегодня, политический эксперт Сергей Марков высказал версию, согласно которой Владимир Путин в своем послании лидеру КНР Си Цзиньпину мог предупредить, что Китай ждут трудные времена, если Пекин сохранит нейтралитет.