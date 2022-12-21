Политолог Марков: Путин в послании Си Цзиньпину мог предупредить, что Китай ждут трудные времена, если он сохранит нейтралитет

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21 декабря 2022, 11:51

Президент России Владимир Путин, Kremlin Pool / globallookpress.com

Президент России Владимир Путин в своем послании лидеру КНР Си Цзиньпину мог предупредить, что Китай ждут трудные времена, если страна сохранит нейтралитет. С соответствующим предположением выступил отечественный политолог Сергей Марков.

«Сегодня Дмитрий Медведев передал главе Китая Си письмо от Путина. Это важнейшее письмо, и Путин его не доверил даже послам и главе МИД. Что в письме, не знает никто», — говорится в публикации, которая появилась в Telegram-канале эксперта.

Марков высказал версию, согласно которой российский лидер мог предупредить, что КНР ждут трудные времена, если Пекин и дальше будет занимать нейтралитет в ситуации, когда Москва ведет борьбу с США, «главным врагом Китая».

Ранее в среду сообщалось, что Си Цзиньпин провел встречу с Медведевым.