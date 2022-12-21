Китайский лидер Си Цзиньпин встретился в Пекине с Дмитрием Медведевым

Аргументы Недели → Политика 13+

21 декабря 2022, 10:34

Председатель КНР Си Цзиньпин, Ju Peng / globallookpress.com

Председатель КНР Си Цзиньпин провел в Пекине встречу с Дмитрием Медведевым, заместителем главы Совета безопасности Российской Федерации. Об этом пишет Telegram-канал РИА Новости.

«Си Цзиньпин сегодня встретился с Дмитрием Медведевым, встреча прошла в государственной резиденции в Пекине, сообщает китайское гостелевидение», — указывается в публикации, появившейся в TG-канале.

Данную информацию подтвердил сам Медведев, который разместил в своем канале видео с переговоров с китайским лидером.

Ранее сообщалось, что, согласно сведениям издания The Wall Street Journal, Си Цзиньпин поручил правительству КНР наладить более тесные экономические отношения с Москвой.