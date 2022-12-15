WSJ: лидер КНР Си Цзиньпин поручил наладить более тесные экономические отношения с Россией, увеличить импорт нефти и газа

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15 декабря 2022, 07:56

Председатель КНР Си Цзиньпин, фото: Kremlin Pool/globallookpress.com

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин поручил своему правительству наладить более тесные экономические отношения с Российской Федерацией, в том числе наращивать импорт российских энергоресурсов нефти и газа, и сельскохпродукции.

Издание The Wall Street Journal узнало о поручениях лидера Китая устанавливать связи с Москвой от «политических советников Пекина».

В публикации газеты говорится, что «Си Цзиньпин в последние месяцы пытался публично создать дистанцию между Пекином и Москвой... Но за кулисами дипломатических выступлений Си углубляет свою долгосрочную ставку на Россию».

Китай также собирается расширить энергетическое сотрудничество с Россией в Арктике, увеличить инвестиции в инфраструктуру Российской Федерации, в железные дороги и морские порты.