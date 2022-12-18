Накануне визита Путина в Белоруссию Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего

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18 декабря 2022, 20:59

Президент Украины Владимир Зеленский, The Presidential Office of Ukrai/globallook.com

Владимир Зеленский провел в воскресенье заседание Ставки верховного главнокомандующего. Об этом сообщил офис президента Украины.

Как отмечается, члены Ставки уделили внимание ситуации в Белоруссии.

«Была заслушана информация об актуальной численности и вооружении военных группировок противника. Командующие отметили готовность сил обороны реагировать на любое развитие событий», - говорится в сообщении.

19 декабря должен состояться визит президента России Владимира Путина в Минск. По словам Александра Лукашенко, эта встреча на высшем уровне будет отличаться от всех предыдущих тем, что на ней будут обсуждаться не тактические, а стратегические вопросы.

В свою очередь, командующий Объединенными силами Украины генерал-лейтенант Наев высказал предположение, что на саммите будет идти речь о более широком вовлечении белорусской армии в проведение спецоперации.