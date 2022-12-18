Посол РФ в Вашингтоне Антонов: США после распада СССР целенаправленно работали над созданием на Украине антироссийского плацдарма

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18 декабря 2022, 07:49

Посол Анатолий Антонов, фото: Russian Embassy in the USA/globallookpress.com

Соединенные Штаты Америки после распада Советского Союза в течение десятилетий целенаправленно работали над созданием на территории бывшей республики СССР Украины антироссийского плацдарма.

Американцы создавали специальные неправительственные организации, вмешивались в процессы принятия государственных решений, чтобы даже украинские школьники впитывали в себя враждебность ко всему русскому.

Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов высказал такое мнение в статье, опубликованной в субботу в журнале Newsweek.

По словам дипломата, создается впечатление, что у Штатов есть потребность постоянно самоутверждаться через соперничество с Россией.

Как указал Антонов, кажется, в коридорах власти в Вашингтоне до сих пор живет "призрак" СССР, а "холодная война" вовсе не закончилась".

Дипломат в контексте украинских событий отметил, что США вокруг образа "внешнего врага", подрывающего ценности демократического мира, "намного проще консолидировать общество внутри Штатов и в западном лагере в целом". Антонов также указал, что теперь Вашингтону можно "свалить" на Москву собственные проблемы и оправдать беспрецедентные военные расходы.