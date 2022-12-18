Посол РФ в Вашингтоне Антонов: США после распада СССР целенаправленно работали над созданием на Украине антироссийского плацдарма

Соединенные Штаты Америки после распада Советского Союза в течение десятилетий целенаправленно работали над созданием на территории бывшей республики СССР Украины антироссийского плацдарма.
Американцы создавали специальные неправительственные организации, вмешивались в процессы принятия государственных решений, чтобы даже украинские школьники впитывали в себя враждебность ко всему русскому.
Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов высказал такое мнение в статье, опубликованной в субботу в журнале Newsweek.
По словам дипломата, создается впечатление, что у Штатов есть потребность постоянно самоутверждаться через соперничество с Россией.
Как указал Антонов, кажется, в коридорах власти в Вашингтоне до сих пор живет "призрак" СССР, а "холодная война" вовсе не закончилась".
Дипломат в контексте украинских событий отметил, что США вокруг образа "внешнего врага", подрывающего ценности демократического мира, "намного проще консолидировать общество внутри Штатов и в западном лагере в целом". Антонов также указал, что теперь Вашингтону можно "свалить" на Москву собственные проблемы и оправдать беспрецедентные военные расходы.