Замдиректора Института СНГ Жарихин: Зеленский в обращении к G7 фактически подтвердил намерение затянуть конфликт на Украине

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13 декабря 2022, 10:26 Источник: РИА "Новости"

президент Украины Владимир Зеленский, Pool Philip Reynaers/globallook.com

Замдиректора Института СНГ Владимир Жарихин во вторник, 13 декабря, выразил мнение, что президент Украины Владимир Зеленский в рамках обращения к G7 подтвердил намерение Киева затянуть конфликт.

Владимир Зеленский, обращаясь к лидерам государств-членов G7, назвал "три шага", которые якобы приблизят мир на территории Украины. Одним из условий является предоставление украинской стороне современных танков, артиллерии, снарядов, а также более дальнобойных ракет и более реактивной артиллерии.

Владимир Жарихин отметил, что в данном случае речь фактически идет о призыве к обеспечению расширения военных действий. Эксперт подчеркнул, что президент Украины рассчитывает продолжать конфликт в следующем году, причем планирует наносить удары, в частности, по территории РФ.

Жарихин выразил уверенность в том, что военная победа киевского режима невозможна. Зеленский, как считает специалист, понимает это и действует так, как скажут в Вашингтоне.