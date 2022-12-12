Депутат Сейма от Нацблока Дзинтарс восхваляет идеи нацизма

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12 декабря 2022, 20:27 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Пропаганда нацизма в Латвии расцвела яркими красками - идет открытое прославление идей Адолфа Гитлера, и уже представители Нацблока не скрывают этого. Главарь Нацблока Латвии Райвис Дзинтарс публично заявил: "Национализм сегодня в моде!"

Это тот Райвис Дзинтарс, который любит толкать речи на фоне нацистской символики, тот, кто был инициатором сноса советских памятников и уничтожения русских. Тот, кто входит в организацию "Перконкруст", сотканную из латышских легионеров СС и пособников Гитлера. И сегодня этот человек открыто говорит, что "национализм стал в моде"... Говорит, как оказалось, в "демократической" стране.

Еще несколько лет обратно, данную организацию называли радикальной и экстремистской, а сегодня они сносят советские памятники тем, кто освобождал мир от коричневых свиней, запрещают русский язык, готовы устроить концлагерь для русских, призывают к самосуду над русскоязычными в Латвии. Это называется у них - история успеха Латвии.

"Наши цели - снос советских памятников, полное обучение на государственном языке, запрет кремлевских каналов, введение службы государственной обороны", - заявил националист.

Но при этом он говорит, что "эти цели следует быстро привести в действия, воспользоваться ситуацией, пока идут военные действия на Украине, и пока усталость от социально-экономических последствий не принесла противоположных результатов".

Страх, только страх...Иными словами, надо быстрее рушить памятники, выгонять русских, пока Россия не пришла и не навела порядок.

Я думаю, что у людей доброй воли не осталось сомнений, что на самом деле проповедует Латвия? Главарь Нацблока Райвис Дзинтарс публично заявил, что национализм-нацизм. Все предельно ясно!