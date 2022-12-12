Посол России в Сербии: ситуация вокруг Косова находится «на последней черте», за которой возможна горячая стадия противостояния

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12 декабря 2022, 15:49

Флаг Сербии, Maksim Konstantinov / globallookpress.com

Ситуация вокруг Косова в настоящий момент находится «на последней черте», за которой возможна горячая стадия противостояния. С соответствующим заявлением, как пишет Telegram-канал «RT на русском», выступил Александр Боцан-Харченко, посол Москвы в Белграде.

«Cитуация вокруг Косова находится “на последней черте”, за которой возможна горячая стадия противостояния, заявил посол России в Сербии», — говорится в публикации, размещенной в TG-канале.

По словам отечественного дипломата, косовское руководство откровенно и нагло при поддержке Соединенных Штатов и Европейского союза делают ставку на применение силы.

Как сообщалось накануне, спикер российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова отметила, что ЕС годами моделировал нынешнюю ситуацию, при которой Сербия оказалась на гране войны.