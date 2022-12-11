Спикер МИД РФ Захарова: Евросоюз годами моделировал нынешнюю ситуацию, при которой Сербия оказалась на гране войны

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11 декабря 2022, 12:40

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, MFA Russia / globallookpress.com

Европейский союз годами моделировал нынешнюю ситуацию, при которой Сербия оказалась на гране войны. На это указала Мария Захарова, официальный представитель российского министерства иностранных дел.

Отечественный дипломат прокомментировала в своем Telegram-канале заявление главы сербского правительства Аны Брнабич, которая отметила, что ее страна в настоящий момент находится на гране войны из-за премьера Косова Альбина Курти и бездействия ЕС.

«Ну почему же “бездействия”. Это как раз та ситуация, которую Евросоюз по сути моделировал годами», — написала Захарова.

Как сообщалось ранее в воскресенье, полиция Косова проинформировала о трех перестрелках с неизвестными на севере края в районе озера Газиводе.