Песков о решении Бута вступить в ЛДПР: «Если он такие для себя видит партийные перспективы, слава богу»

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12 декабря 2022, 15:42

Дмитрий Песков, Kremlin Pool / globallookpress.com

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал решение освобождённого из заключения в США бизнесмена Виктора Бута вступить в ЛДПР его личным делом.

Пресс-секретарь по поводу вступления Бута в партию сказал: «Если он такие для себя видит партийные перспективы, ну, и слава богу».

На вопрос журналистов, было ли общение президента России Владимир Путин с Бутом после его возвращения в Москву, Песков ответил, что если было, возможно, только по телефону, точно спикер Кремля не знает.

Вступивший в ЛДПР Бут, которого на минувшей неделе обменяли на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, пока не планирует выдвигать свою кандидатуру на каких-либо выборах.

Ярослав Нилов в интервью изданию «Аргументы недели» положительно оценил решение Виктора Бута о вступлении в партию ЛДПР.

Обмен Бута на осуждённую в России американку состоялся 8 декабря в аэропорту Абу-Даби.