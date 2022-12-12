Песков о публикациях про отказ Моди от встречи с Путиным: до конца года встреч не планировалось, на 2023-й график верстается

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12 декабря 2022, 15:04

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, Kremlin Pool / globallookpress.com

До конца текущего года встреч Владимира Путина с Нарендрой Моди не планировалось, на 2023-й график верстается. Так официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал информацию иностранных СМИ об отказе главы индийского правительства от переговоров с российским президентом.

«Песков о публикациях про отказ Моди от встречи с Россией на высшем уровне: до конца года встреч не планировалось, а на следующий график только верстается», — пишет Telegram-канал РИА Новости.

Как сообщалось ранее сегодня, спикер Кремля сделал заявление о том, что большая пресс-конференция Путина до Нового года не состоится.