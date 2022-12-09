Bloomberg: премьер-министр Индии Моди отказался от ежегодной встречи с Владимиром Путиным

Ежегодная личная встреча премьер-министра Индии Нарендры Моди и президента России Владимира Путина в 2022 году не состоится. Об этом в пятницу пишет агентство Reuters со ссылкой на правительственные источники в Индии.
Об этом же пишет в пятницу агентство Bloomberg. По его информации, решение об отмене саммита индийская сторона приняла после «завуалированных угроз» российского президента о применении ядерного оружия в ходе украинского конфликта.
Анонимный российский источник агентства утверждает также, что решение Индии об отказе от саммита было очевидным на саммите ШОС в Узбекистане, где Моди заявил Путину, что сейчас «не эпоха войны».
В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в беседе с ТАСС заявил, что встреча лидеров двух государств до конца 2022 года не планируется.
Ежегодные встречи на высшем уровне между Россией и Индией проводятся согласно декларации о стратегическом партнерстве, принятой в 2000 году. В 2020 году встреча не состоялась по причине пандемии Covid-19.