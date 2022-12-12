Песков: большая пресс-конференция президента Путина до Нового года не состоится

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12 декабря 2022, 14:29

Президент России Владимир Путин, Mikhail Metzel/Kremlin Pool / globallookpress.com

Большая пресс-конференция президента Российской Федерации Владимира Путина до Нового года не состоится. С соответствующим заявлением, как передает ТАСС, выступил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Большой пресс-конференции Путина до Нового года не будет, но в Кремле рассчитывают, что президент найдет возможность пообщаться со СМИ, заявил Песков», — говорится в публикации, которая появилась в Telegram-канале отечественного информационного агентства.

Как сообщалось ранее, Дмитрий Песков указал, что России необходимо обладать запасом прочности, поскольку стране придется жить в условиях конфронтации.