Спикер Кремля Песков: России нужно иметь запас прочности, потому что ей придётся жить в условиях конфронтации

Аргументы Недели → Политика 13+

11 декабря 2022, 14:33

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, Kremlin Pool / globallookpress.com

Российской Федерации необходимо обладать запасом прочности, поскольку стране придется жить в условиях конфронтации. С соответствующим заявлением, как информирует Telegram-канал «RT на русском», выступил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«России нужно иметь запас прочности, потому что ей придётся жить в условиях конфронтации, заявил Песков», — говорится в публикации, которая появилась в TG-канале.

Ранее на текущей неделе спикер Кремля указал на то, что Москве и американской стороне нужно будет находить общий язык по ДСНВ, так как это «единственный более-менее живой документ, который остался».