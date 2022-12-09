Песков: России и США надо будет договариваться по ДСНВ, поскольку это «единственный более-менее живой документ, который остался»

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9 декабря 2022, 12:05

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, Kremlin Pool / globallookpress.com

Москве и Вашингтону нужно будет находить общий язык по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), поскольку это «единственный более-менее живой документ, который остался». На это, как передает ТАСС, указал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«РФ и США надо будет договариваться по ДСНВ, потому что это "единственный более-менее живой документ, который остался"», — приведена позиция, высказанная Песковым, в публикации, появившейся в Telegram-канале информационного агентства.

Также спикер Кремля отметил, что российско-американский диалог в настоящий момент «весьма проблематичен».

Как сообщалось ранее в пятницу, глава РФ Владимир Путин сделал заявление о том, что Запад сознательно идет на умножение хаоса и обострение международной обстановки.