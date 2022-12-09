Президент России Путин: Запад сознательно идет на умножение хаоса и обострение международной обстановки

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9 декабря 2022, 11:20

Президент России Владимир Путин, Mikhail Metzel/Kremlin Pool / globallookpress.com

Западная сторона сознательно идет на умножение хаоса и обострение международной обстановки. Соответствующее заявление, как информирует ТАСС, сделал президент Российской Федерации Владимир Путин.

«Запад сознательно идет на умножение хаоса и обострение международной обстановки», — процитирован Путин в публикации, появившейся в Telegram-канале отечественного агентства.

Также Путин отметил, что конфликтный потенциал растет в мире из-за попыток западных государств сохранить свое доминирование любыми средствами.

Как сообщалось ранее сегодня, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков указал, что переговоры Вашингтона и Москвы по обмену Виктора Бута на Бриттни Грайнер не были шагом к выходу из кризиса в двусторонних отношениях.