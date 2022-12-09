Песков: переговоры между США и Россией по обмену Бута на Грайнер не были шагом к выходу из кризиса в отношениях двух стран

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9 декабря 2022, 11:12

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, Kremlin Pool / globallookpress.com

Переговоры между Вашингтоном и Москвой по обмену Виктора Бута на Бриттни Грайнер не были шагом к выходу из кризиса в двусторонних отношениях. С соответствующим заявлением, как передает ТАСС, выступил Дмитрий Песков, пресс-секретарь российского президента.

«Переговоры между США и РФ по Буту и Грайнер не были шагом к выходу из кризиса в отношениях двух стран, заявил Дмитрий Песков», — указывается в публикации, которая появилась в Telegram-канале отечественного информационного агентства.

Песков также отметил, что Кремль желает Виктору Буту скорейшей реабилитации после проведенного обмена.

Как сообщалось ранее в пятницу, жена Бута Алла рассказала, что ее супруг чувствует себя ужасно после дороги и сильно истощен, поскольку не спал в течение трех дней.