Супруга Виктора Бута Алла заявила, что ее муж чувствует себя ужасно после дороги и сильно истощен, так как не спал три дня

Виктор Бут, которого накануне обменяли на американскую спортсменку Бриттни Грайнер, чувствует себя ужасно после дороги и сильно истощен, поскольку не спал в течение трех дней. На это, как передает ТАСС, указала супруга россиянина Алла.
«Виктор Бут чувствует себя ужасно после дороги и сильно истощен, так как не спал три дня», — процитирована женщина в публикации, появившейся в Telegram-канале отечественного информационного агентства.
Также Алла Бут отметила, что ее муж благодарен представителям Соединенных Штатов за уважительное и благородное отношение, проявленное в ходе обмена.
Как сообщалось ранее в пятницу, посол Москвы в Вашингтоне Анатолий Антонов сделал заявление о том, что Виктор Бут подвергался в американской тюрьме мощнейшему физическому и психологическому давлению.