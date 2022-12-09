Супруга Виктора Бута Алла заявила, что ее муж чувствует себя ужасно после дороги и сильно истощен, так как не спал три дня

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9 декабря 2022, 10:09

Алла Бут, Lu Jinbo / globallookpress.com

Виктор Бут, которого накануне обменяли на американскую спортсменку Бриттни Грайнер, чувствует себя ужасно после дороги и сильно истощен, поскольку не спал в течение трех дней. На это, как передает ТАСС, указала супруга россиянина Алла.

«Виктор Бут чувствует себя ужасно после дороги и сильно истощен, так как не спал три дня», — процитирована женщина в публикации, появившейся в Telegram-канале отечественного информационного агентства.

Также Алла Бут отметила, что ее муж благодарен представителям Соединенных Штатов за уважительное и благородное отношение, проявленное в ходе обмена.

Как сообщалось ранее в пятницу, посол Москвы в Вашингтоне Анатолий Антонов сделал заявление о том, что Виктор Бут подвергался в американской тюрьме мощнейшему физическому и психологическому давлению.