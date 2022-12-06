Замглавы МИД Рябков: США и Европа, прибегая к потолку цен на российскую нефть, «рубят сук, на котором сидят»

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6 декабря 2022, 12:40

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков, MFA Russia / globallookpress.com

Соединенные Штаты и Европа, прибегая к потолку цен на нефть российского происхождения, «рубят сук, на котором сидят». Соответствующую точку зрения, как информирует ТАСС, озвучил Сергей Рябков, заместитель главы министерства иностранных дел РФ.

«США и Европа, прибегая к потолку цен на нефть, "рубят сук, на котором сидят"», — приведено мнение, высказанное Рябковым, в публикации, размещенной в Telegram-канале отечественного агентства.

По словам дипломата, введение ценового потолка нарушает азы мирового хозяйства. При этом Сергей Рябков выразил уверенность в том, что покупатели российской нефти найдутся.

Как сообщалось ранее во вторник, спикер Белого дома Карин Жан-Пьер указала, что в американской администрации не удивлены ответом Москвы на установление западной стороной потолка цен на нефть из РФ.