Спикер Белого дома Жан-Пьер: в администрации США не удивлены ответом Москвы на введение Западом потолка цен на российскую нефть

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6 декабря 2022, 10:38

Официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер, Chris Kleponis - CNP / globallookpress.com

В администрации Соединенных Штатов не удивлены ответом Москвы на введение Западом потолка цен на нефть российского происхождения. На это, как передает ТАСС, указала Карин Жан-Пьер, официальный представитель Белого дома.

«Что касается ответа России, мы им не удивлены. Не удивлены тем, как они отреагировали, и их заявлениями», — процитирована Жан-Пьер в публикации, размещенной в Telegram-канале отечественного информационного агентства.

Спикер Белого дома также отметила, что американская сторона рассчитывает сократить «доходы от продажи энергоносителей» РФ и помешать ей финансировать проведение спецоперации на Украине.

Как сообщалось ранее на текущей неделе, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Москва не будет признавать никаких потолков цен на энергоресурсы.