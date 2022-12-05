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Спикер Кремля Песков: Москва готовит ответ на введение Евросоюзом потолка цен на российскую нефть

, 13:08

Спикер Кремля Песков: Москва готовит ответ на введение Евросоюзом потолка цен на российскую нефть
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, Kremlin Pool / globallookpress.com

Москва в настоящий момент готовит ответ на введение Европейским союзом потолка цен на нефть российского происхождения. С соответствующим заявлением, как информирует Telegram-канал «RT на русском», выступил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Россия готовит ответ на введение Евросоюзом потолка цен на российскую нефть — Песков», — говорится в публикации, которая появилась в TG-канале.

Спикер Кремля также отметил, что РФ не будет признавать никаких потолков цен на энергоресурсы.

Как сообщалось ранее, заместитель главы российского кабинета министров Александр Новак заявил, что Москва будет продавать нефть и нефтепродукты только в страны, которые будут работать на рыночных условиях.

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