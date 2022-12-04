Вице-премьер Новак: Россия будет продавать нефть и нефтепродукты только в страны, которые будут работать на рыночных условиях

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4 декабря 2022, 16:28

Вице-премьер РФ Александр Новак, Komsomolskaya Pravda / globallookpress.com

Российская Федерация будет продавать нефть и нефтепродукты только в страны, которые будут работать на рыночных условиях. С соответствующим заявлением, как передает РИА Новости, выступил Александр Новак, заместитель руководителя правительства РФ.

«Позиция Москвы о потолке цен на российскую нефть неизменна: это грубый инструмент, заявил Новак», — говорится в публикации, которая появилась в Telegram-канале отечественного информационного агентства.

По словам вице-премьера, Москва будет продавать нефть и нефтепродукты только в страны, которые будут работать на рыночных условиях.

Как сообщалось ранее в воскресенье, издание The Hill допустило, что США и Европа могут потерпеть историческое фиаско из-за установленного «Большой семеркой» и ЕС потолка цен на нефть российского происхождения.