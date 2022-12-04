The Hill: США и Европа могут потерпеть историческое фиаско из-за потолка цен на российскую нефть

Соединенные Штаты и Европа могут потерпеть историческое фиаско из-за введенного «Большой семеркой» и ЕС потолка цен на нефть российского происхождения. Соответствующий вариант развития событий допустило издание The Hill.
«Потолок цен на российскую нефть имеет все признаки надвигающегося исторического фиаско», — говорится в публикации The Hill.
Отмечается, что в настоящее время на международном рынке фактически не осталось свободной нефти. В связи с этим велик риск того, что после установления ограничений цены на нефть взлетят, указывается в процитированном материале.
Ранее на текущей неделе официальный представитель Кремля Дмитрий Песков выступил с заявлением о том, что Российская Федерация не будет принимать ценовой потолок.