Спикер Кремля Песков: Россия не будет принимать потолок цен на нефть

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3 декабря 2022, 16:21

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, Kremlin Pool / globallookpress.com

Российская Федерация не будет принимать потолок цен на нефть, об установлении которого некоторое время назад договорились в Европейском союзе и «Большой семерке». С соответствующим заявлением, как передает РИА Новости, выступил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Песков: РФ не будет принимать потолок цен на нефть, Кремль пока анализирует ситуацию, но определенная подготовка к такому решению ЕС была проведена», — говорится в публикации, которая появилась в Telegram-канале отечественного агентства.

Ранее в субботу сообщалось, что заместитель главы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев прокомментировал введение ценового потолка кадром с замерзшим насмерть героем Джека Николсона из кинокартины «Сияние».