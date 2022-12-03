Медведев прокомментировал введение G7 потолка цен на российскую нефть кадром с замерзшим насмерть героем Николсона из «Сияния»

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3 декабря 2022, 14:09

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, Kremlin Pool / globallookpress.com

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев прокомментировал введение «Большой семеркой» потолка цен на российскую нефть кадром с замерзшим насмерть героем актера Джека Николсона из фильма Стэнли Кубрика «Сияние». Соответствующая публикация появилась в Telegram-канале отечественного чиновника.

«Наконец-то мы приняли решение о потолке цен на российскую нефть», — гласит надпись на изображении.

Ранее сегодня сообщалось, что об установлении ценового потолка высказался депутат Госдумы Леонид Слуцкий. Согласно точке зрения, высказанной парламентарием, Евросоюз сам себе устраивает энергетический кризис и обогащает Соединенные Штаты.