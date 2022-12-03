Депутат Госдумы Слуцкий о потолке цен на российскую нефть: Евросоюз сам себе устраивает энергокризис и обогащает США

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3 декабря 2022, 12:17 Источник: РИА Новости

Депутат Госдумы РФ Леонид Слуцкий, Russian State Duma / globallookpress.com

Депутат Государственной Думы Леонид Слуцкий, говоря о введенном потолке цен на российскую нефть, отметил, что Европейский союз сам себе устраивает энергетический кризис и обогащает Соединенные Штаты. Об этом информирует РИА Новости.

«Страны ЕС сами себе устраивают энергетический кризис и обогащают США. Думаю, последствия такой политики очень скоро бумерангом больно ударят по властям западных стран», — процитирован представитель нижней палаты парламента РФ в публикации, которая размещена на сайте отечественного агентства.

Как сообщалось ранее в субботу, руководитель офиса главы Украины Андрей Ермак после установления «Большой семеркой» потолка цен на нефть российского происхождения на уровне 60 долларов выразил мнение о том, что его необходимо снизить до 30 долларов.