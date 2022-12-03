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3 декабря 2022, 11:29

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак, Volodymyr Tarasov / globallookpress.com

Андрей Ермак, руководитель офиса украинского президента Владимира Зеленского, после установления «Большой семеркой» потолка цен на нефть из России на уровне 60 долларов сделал заявление о том, что его необходимо снизить до 30 долларов. Об этом информирует РИА Новости.

«Глава офиса Зеленского после установления потолка цен на российскую нефть на уровне $60 заявил, что его нужно снизить до $30», — говорится в публикации, которая появилась в Telehram-канале отечественного агентства.

Ранее в субботу сообщалось, что внештатный советник врио губернатора Херсонской области Александр Малькевич призвал провести в региональном центре после его освобождения трибунал над лицами, причастными к террору, развязанному киевской стороной.