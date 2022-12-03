Советник Сальдо Малькевич призвал провести в Херсоне после освобождения города трибунал над причастными к террору Украины

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3 декабря 2022, 10:43 Источник: ТАСС

Украинские военные, Sergii Kharchenko / globallookpress.com

Александр Малькевич, внештатный советник врио руководителя Херсонской области Владимира Сальдо, призвал провести в региональном центре после его освобождения трибунал над причастными к террору, развязанному Украиной. Об этом информирует ТАСС.

«Мы выступаем за то, что должен состояться трибунал», — процитирован Малькевич в публикации, которая размещена на сайте отечественного агентства.

По словам советника Сальдо, судебный процесс необходимо организовать в Херсоне после освобождения города от подконтрольных Киеву войск.

Как сообщалось ранее сегодня, бывший гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин озвучил мнение, согласно которому переговоры Москвы с Украиной могут быть только о форме капитуляции киевской стороны.