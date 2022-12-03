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Рогозин высказал мнение, что переговоры России с Украиной могут быть только о форме капитуляции Киева

, 10:19

Рогозин высказал мнение, что переговоры России с Украиной могут быть только о форме капитуляции Киева
Бывший глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, Roscosmos / globallookpress.com

Переговоры РФ с Украиной могут быть только о форме капитуляции Киева. Соответствующую точку зрения, как пишет Telegram-канал «Пул N3», озвучил Дмитрий Рогозин, бывший гендиректор госкорпорации «Роскосмос».

«Рогозин — о переговорах с Украиной: для меня переговоры могут быть только об одном — о форме капитуляции [Украины]», — указывается в публикации, размещенной в TG-канале.

Согласно мнению, высказанному экс-главой «Роскосмоса», киевская сторона «рассматривает все наши заявления о переговорах, не говоря уже о попытках их проводить, как демонстрацию нашей слабости».

Как сообщалось ранее в субботу, спикер американского Госдепартамента Нед Прайс отметил, что Соединенные Штаты никогда не признают вхождение в состав России Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.

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