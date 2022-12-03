Спикер Госдепа Прайс: США никогда не признают присоединение к России Донбасса, Запорожской и Херсонской областей

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3 декабря 2022, 09:35

Флаг США, Maksim Konstantinov / globallookpress.com

США никогда не признают присоединение к Российской Федерации Донбасса, Запорожской и Херсонской областей. С соответствующим заявлением, как передает РИА Новости, выступил Нед Прайс, официальный представитель американского Государственного департамента.

По словам Прайса, процитированного отечественным информационным агентством, Вашингтон никогда не признает российскими регионы, которые перешли под контроль Москвы в ходе ее специальной операции.

Также спикер Госдепа подтвердил высказанный накануне главой Белого дома Джо Байденом тезис о том, что Соединенные Штаты готовы к контактам с Россией при условии, что Москва проявит настрой на подлинное урегулирование ситуации на Украине.

Ранее сегодня сообщалось, что, согласно сведениям СМИ, в город Марганец Днепропетровской области прибыл отряд спецназа Польши для поиска жителей, оказывающих помощь РФ.