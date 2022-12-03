РИА Новости: в Марганец Днепропетровской области прибыл отряд спецназа Польши для поиска жителей, помогающих России

Аргументы Недели → В мире 13+

3 декабря 2022, 07:43 Источник: Telegram-канал РИА Новости

Вооруженный человек, Sergii Kharchenko / globallookpress.com

В населенный пункт Марганец прибыл отряд польского спецназа для поиска жителей, которые оказывают помощь Российской Федерации. Соответствующую информацию распространило РИА Новости.

«Сводный отряд из сотрудников спецслужб и бойцов спецназа Польши, переодетых в украинскую форму, прибыл в город Марганец Днепропетровской области — там они будут искать тех, кто помогает России», — указывается в публикации, которая размещена в Telegram-канале отечественного агентства.

Согласно имеющимся сведениям, данным отрядом командует Североатлантический альянс.

Как сообщалось ранее в субботу, глава британского внешнеполитического ведомства Джеймс Клеверли отметил, что в НАТО не видят серьезной готовности российского лидера Владимира Путина к осмысленным переговорам по урегулированию на Украине.