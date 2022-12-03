Глава МИД Британии Клеверли: в НАТО не видят серьезной готовности Путина к осмысленным переговорам по урегулированию на Украине

Аргументы Недели → Политика 13+

3 декабря 2022, 07:28

Глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли, Flashpic / globallookpress.com

В Североатлантическом альянсе не видят серьезной готовности президента Российской Федерации Владимира Путина к осмысленным переговорам по урегулированию на Украине. С соответствующим заявлением, как передает ТАСС, выступил Джеймс Клеверли, министр иностранных дел Соединенного Королевства.

«Глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли, посетивший на этой неделе встречу руководителей внешнеполитических ведомств стран-членов НАТО в Бухаресте, заявил, что в альянсе не видят серьезной готовности Владимира Путина вести осмысленные переговоры по урегулированию конфликта на Украине», — указывается в публикации, которая размещена в Telegram-канале отечественного информационного агентства.

Москва с 24 февраля осуществляет специальную операцию на Украине. Накануне сообщалось, что немецкий канцлер Олаф Шольц призвал Путина как можно скорее найти дипломатическое решение конфликта.