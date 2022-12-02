Шольц призвал Путина как можно скорее найти дипломатическое решение конфликта на Украине

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2 декабря 2022, 15:00

Канцлер Германии Олаф Шольц, www.imago-images.de / globallookpress.com

Руководитель немецкого правительства Олаф Шольц призвал президента Российской Федерации Владимира Путина как можно скорее найти дипломатическое решение украинского конфликта. Об этом информирует РИА Новости.

«Шольц в разговоре с Путиным призвал его как можно скорее найти дипломатическое решение конфликта на Украине — кабмин ФРГ», — указывается в публикации, которая появилась на сайте отечественного агентства.

Москва с 24 февраля осуществляет специальную военную операцию. Как сообщалось ранее сегодня, Владимир Путин отметил во время телефонной беседы с Олафом Шольцем, что поддержка Украины Западом ведет к отказу киевской стороны от идеи каких-либо переговоров.