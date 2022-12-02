Путин указал в беседе с Шольцем, что поддержка Украины Западом ведет к отказу Киева от идеи каких-либо переговоров

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2 декабря 2022, 14:27

Президент России Владимир Путин, Kremlin Pool / globallookpress.com

Президент России Владимир Путин отметил во время телефонной беседы с главой кабинета министров ФРГ Олафом Шольцем, что поддержка Украины со стороны Запада ведет к отказу киевских властей от идеи каких-либо переговоров. Об этом информирует ТАСС.

«Путин заявил Шольцу, что поддержка Запада ведет к отказу Киева от идеи каких-либо переговоров», — указывается в публикации, размещенной в Telegram-канале отечественного агентства.

Также отмечается, что глава РФ и канцлер Германии в ходе состоявшегося разговора акцентировали необходимость добросовестного комплексного выполнения зерновой сделки.

Как сообщалось ранее в пятницу, Владимир Путин указал Олафу Шольцу что ракетные удары по целям на украинской территории стали вынужденной реакцией на атаки по российской гражданской инфраструктуре.