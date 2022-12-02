Подписывайтесь на «АН»:

Telegram

Дзен

Новости

Также мы в соцсетях:

ВКонтакте

Одноклассники

Twitter

Аргументы Недели → Политика 13+

Путин заявил Шольцу, что ракетные удары по целям на Украине стали вынужденной реакцией на атаки по гражданской инфраструктуре РФ

, 14:16

Путин заявил Шольцу, что ракетные удары по целям на Украине стали вынужденной реакцией на атаки по гражданской инфраструктуре РФ
Президент России Владимир Путин, Kremlin Pool / globallookpress.com

Российский президент Владимир Путин заявил руководителю немецкого правительства Олафу Шольцу, что ракетные удары по целям на украинской территории стали вынужденной реакцией на атаки по гражданской инфраструктуре РФ. Об этом информирует РИА Новости.

Глава России и канцлер Германии провели телефонную беседу.

«Путин в разговоре с Шольцем отметил, что российские военные долгое время воздерживались от точечных ракетных ударов по целям на Украине. Но теперь эти меры стали вынужденной реакцией на провокационные атаки Киева против гражданской инфраструктуры России», — говорится в публикации, которая появилась в Telegram-канале отечественного агентства.

Как сообщалось ранее сегодня, постпред РФ при ОЗХО Александр Шульгин отметил, что Москва располагает сведениями, согласно которым американские контрактники помогают в подготовке химических провокаций на Украине.

Подписывайтесь на Аргументы недели: Новости | Дзен | Telegram

Реклама

20 идей

Политика

Евродепутат от Ирландии Клэр Дейли осудила решение Европарламента признать Россию «спонсором терроризма»

Член Европейского парламента от Ирландии Клэр Дейли резко осудила принятую резолюцию Европейского парламента о признании России государством-спонсором терроризма. Видео своего выступления в Европарламенте ирландский политик опубликовала в соцсетях. Политик заявила о своей позиции отказавшись голосовать за данную инициативу, напомнила о принципе невмешательства в дела других государств и сравнила вторжение НАТО под предлогом демократии и прав человека в Ливию и прокси-войну НАТО на Украине. Клэр Дейли заявила, что наследием вторжения НАТО в Ливии является разрушенная экономика страны, когда-то самое богатое население в Африке сейчас проживает в нищете, «мигрантов продают и покупают на рынках рабов». Она также заявила, что «сейчас НАТО разыгрывает свою прокси-войну на Украине» во имя «свободы, демократии и прав человека», после вмешательства НАТО Украину ждет «террор, смерть, беззаконие, изнасилования, бедность, голод».

Политика