Путин заявил Шольцу, что ракетные удары по целям на Украине стали вынужденной реакцией на атаки по гражданской инфраструктуре РФ

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2 декабря 2022, 14:16

Президент России Владимир Путин, Kremlin Pool / globallookpress.com

Российский президент Владимир Путин заявил руководителю немецкого правительства Олафу Шольцу, что ракетные удары по целям на украинской территории стали вынужденной реакцией на атаки по гражданской инфраструктуре РФ. Об этом информирует РИА Новости.

Глава России и канцлер Германии провели телефонную беседу.

«Путин в разговоре с Шольцем отметил, что российские военные долгое время воздерживались от точечных ракетных ударов по целям на Украине. Но теперь эти меры стали вынужденной реакцией на провокационные атаки Киева против гражданской инфраструктуры России», — говорится в публикации, которая появилась в Telegram-канале отечественного агентства.

Как сообщалось ранее сегодня, постпред РФ при ОЗХО Александр Шульгин отметил, что Москва располагает сведениями, согласно которым американские контрактники помогают в подготовке химических провокаций на Украине.